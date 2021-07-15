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البدء بصرف تعويضات المسرحين نهاية الشهر الحالي

بينت المؤسسة السورية للبريد أنه من المتوقع البدء بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرّحين بتاريخ 1-6-2021 نهاية الشهر الحالي.
 
حيث سيتم صرف المبالغ فور الانتهاء من عمليات استلام وتدقيق البيانات المالية، وذلك عبر مراكز المؤسسة المعتمدة في المحافظات.
 
ووردت إلى المؤسسة – مديريّة دمشق حتى تاريخه بيانات /4718/ مسرّحاً، بقيمة ماليّة تجاوزت /9.611/ مليارات ل.س، من إجمالي /7500/ مسرّح، بقيمة تجاوزت /15.140/ مليار ل.س، على مستوى المؤسسة ككل، وأوضحت أن هذه الأرقام ليست نهائيّة.