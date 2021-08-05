البدء بتوزيع مازوت التدفئة للمناطق الأكثر برودة اعتباراً من اليوم

أقرت لجنة المحروقات الفرعية في اللاذقية اليوم البدء بتوزيع المادة مازوت التدفئة بموجب الرسائل في المناطق الأكثر برودة.



وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي يوسف إنه سيتم اقتطاع مادة مازوت التدفئة من المخصصات اليومية التي تصل المحافظة ويتم توزيعها إلى مختلف القطاعات، وذلك بموجب البيانات والمخصصات الواردة إلى المحافظة من المازوت.



وأشار يوسف إلى أن اللجنة أقرت أيضاً تقسيم احتياجات تشغيل مولدات محطات وقود التي تضطر للعمل بشكل متواصل وفق شرائح تتناسب مع طبيعة عمل كل محطة، مؤكداً أن القطاعات الخاصة التي تطلب مادة المازوت لأعمالها يمكنها ذلك بسعر تكلفة المادة وليس بالسعر المدعوم.



كما أقرت اللجنة وقف تزويد محطة وقود /ب.ع/ في الحفة بالمادة لمدة شهر بمخالفة نزع أختام الرصاص عن مضخات الوقود.