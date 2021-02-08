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البدء بإجراءات الترخيص لـ 15 محطة لتوليد الكهرباء بـ الطاقة الشمسية في حماة ‏

بدأت الشركة العامة لكهرباء حماة بإجراءات ترخيص لـ15 محطة توليد كهرباء ‏تعمل بالطاقة الشمسية في المحافظة وذلك باستطاعة 3 ميغاواط.‏

وأوضح مدير عام الشركة أحمد اليوسف أن الشركة تقدم كل التسهيلات الاستثمارية ‏والفنية لأصحاب هذه المشاريع الحيوية من أنظمة العد والحسابات وعمليات الربط ‏الشبكي ومتابعة شؤونها الفنية، لافتا إلى أن هذه المشاريع قيد الترخيص والإنشاء ‏وتتوزع في كل مناطق المحافظة.‏

وأشار اليوسف إلى أن محافظة حماة شهدت إقامة 4 مشاريع ناجحة في هذا الميدان ‏بطاقة 1 ميغا توزعت في مصياف ومحردة والحميري وحماة.‏

ودعا مدير كهرباء المحافظة الدوائر الرسمية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية ‏الخاصة إلى تبني هذه المشاريع واستثمار أسطح وفناء الدوائر والمؤسسات لتكون ‏مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية تدعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتسهم في تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي منها.‏