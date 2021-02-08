البدء بإجراءات الترخيص لـ 15 محطة لتوليد الكهرباء بـ الطاقة الشمسية في حماة
بدأت الشركة العامة لكهرباء حماة بإجراءات ترخيص لـ15 محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في المحافظة وذلك باستطاعة 3 ميغاواط.
وأوضح مدير عام الشركة أحمد اليوسف أن الشركة تقدم كل التسهيلات الاستثمارية والفنية لأصحاب هذه المشاريع الحيوية من أنظمة العد والحسابات وعمليات الربط الشبكي ومتابعة شؤونها الفنية، لافتا إلى أن هذه المشاريع قيد الترخيص والإنشاء وتتوزع في كل مناطق المحافظة.
وأشار اليوسف إلى أن محافظة حماة شهدت إقامة 4 مشاريع ناجحة في هذا الميدان بطاقة 1 ميغا توزعت في مصياف ومحردة والحميري وحماة.
ودعا مدير كهرباء المحافظة الدوائر الرسمية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الخاصة إلى تبني هذه المشاريع واستثمار أسطح وفناء الدوائر والمؤسسات لتكون مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية تدعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.