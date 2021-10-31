البحرية الأميركية تبدأ عمليات بحرية في البحر الأسود والمتوسط

أعلنت البحرية الأميركية عن إجراء مقر الأسطول السادس وقوات الدعم البحري التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" عمليات بحرية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.



وبحسب بيان البحرية الأميركية فإن "مقر عمليات الأسطول السادس يعمل مع شركاء الناتو في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة"، ولم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية.



وعلى المقلب الآخر نقل موقع "زفيزدا" الروسي عن مركز التحكم التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود قد شرعت في مراقبة تصرفات المدمرة الأميركية "بورتر" (تعمل بالصواريخ الموجهة)، والتي دخلت منطقة البحر الأسود يوم السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر.



وأشار البيان إلى أن هذه لا تعد المرة الأولى التي تصبح فيه المدمرة المذكورة هدفاً للتعقب بواسطة البحرية الروسية، إذ قام البحارة الأميركيون بتنفيذ إجراءات مماثلة في عامي 2019 و2020.



هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، عن تصدي سفينة روسية مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ لمدمرة أميركية حاولت انتهاك الحدود الروسية، كما استدعت روسيا الملحق العسكري الأميركي للاحتجاج على الحادثة.