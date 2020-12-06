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البحري: الامتحانات الجامعية في موعدها

بيّن نائب رئيس جامعة دمشق الدكتور صبحي البحري أنه لا تعديل على موعد الامتحانات العملية والنظرية المقررة في الجامعة، معتبراً أن أي إجراء جديد مغاير يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

ولفت البحري إلى أن الامتحانات العملية حددت 20 الشهر الجاري، مبيناً أن القرار بالموعد النهائي يصدر عن مجلس الجامعة.

كما أكد أن الامتحانات النظرية مقررة ضمن التقويم الجامعي خلال الشهر الأول من العام المقبل 2021.

وأشار إلى متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك في مختلف الكليات الجامعية، علماً أنه تتم متابعة المستجدات ضمن مجلس الجامعة عن طريق عميد كلية الطب البشري.

 


الوطن