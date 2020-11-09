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الاقتصاد تسمح بتصدير جلود الأبقار بقرار

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل بقرارها السابق القاضي بالسماح بتصدير جلود الأبقار من مراحل ست تشمل (بيكل- وايت بلو- فيجيتال- كراست- منتهي) وذلك من تاريخ صدور قرار التمديد وحتى نهاية العام القادم 2021.

واشترط القرار أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لكل حالة على حدة.

كما تضمن القرار ان يتم التصدير وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بالقطع الأجنبي، مع العمل بالقرار واعتباره نافذا من تاريخ صدوره (صدر القرار يوم أمس  الأحد 8/11/2020).