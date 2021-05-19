الاحتلال يقرّ بفشله

قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال فشل في محاولة اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف مرتين على الأقل خلال الـ 9 أيام الماضية.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مصادر استخباراتية أن جيش الاحتلال نفذ عمليتين خلال 9 أيام ماضية للقضاء على الضيف، لكنه فشل في كلا المرتين وتمكّن الأخير من النجاة.



وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال لم تسمح بنشر هذه المزاعم إلا بعد مساء الثلاثاء، دون ذكر أي تفاصيل حول الضربات التي نفذت في محاولة للقضاء على الضيف منذ الإثنين الماضي.



في سياق ذلك، قالت "القناة الـ12" العبرية نقلاً عن مصادر عسكرية إن "جيش الاحتلال لا يزال يسعى إلى تصفية الضيف وباقي القادة الأعلى للفصائل الفلسطينية المسلحة".



وبحسب القناة، أبلغت قيادة الجيش حكومة نتنياهو، بأن "الأوضاع الحالية تسمح بالقضاء على الضيف وباقي الشخصيات البارزة".



وكانت كل من حكومة الاحتلال وحركة "حم-اس" قد نفت صحة التقارير الإعلامية حول توصل الطرفين إلى اتفاق هدنة يدخل حيز التنفيذ يوم 20 أيار.