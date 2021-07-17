الاحتلال يعلن سقوط مسيّرة له داخل لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية "نتيجة عطل فني".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة في "تويتر"، إن "مسيّرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، سقطت داخل الأراضي اللبنانية، خلال نشاط اعتيادي، بسبب عطل فني".



وأكد أدرعي "عدم وجود خشية من تسرّب معلومات".



وفي شباط/فبراير الماضي، تعرّضت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال لنيران مضادّة للطيران فوق لبنان.



وذكرت حينها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "لدى حزب الله في لبنان سلسلة من الصواريخ المضادة للطائرات، يعدّها بصورة أساسية للحرب المقبلة، من أجل إطلاقها في اتجاه طائرات سلاح الجو والمسيّرات".



و بعدها، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة بليدا جنوبي لبنان.