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الاحتلال يعتقل أسيرين آخرين من محرري سجن جلبوع

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال ألقت القبض على اثنين آخرين من السجناء الستة الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من القبض على اثنين من السجناء الذين فروا منذ 5 أيام عبر نفق حفروه تحت السجن شديد الحراسة.

وإن تأكدت هذه الأنباء رسمياً، فهذا يعني أن 4 من أصل 6 من السجناء المحررين أصبحوا في قبضة سلطات الاحتلال.

وبحسب الصحيفة فإن من بين المقبوض عليهما الجدد، زعيم كتائب شهداء الأقصى السابق زكريا الزبيدي، إضافة إلى أسير آخر لم تذكر اسمه.