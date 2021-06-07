الاحتلال التركي يكثف اعتداءاته على مناطق ريف عفرين

تعرضت قرى ناحية “شيراوا” في ريف عفرين، يوم الإثنين، لقصف عنيف نفذته قوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها من جهة مدينة اعزاز المحتلة شمال حلب.



وأوضحت مصادر إعلامية أن عدداً كبيراً من القذائف المدفعية وقذائف الهاون سقطت على قرى وبلدات “خربكه” و”الزيارة” و”فرية” ودير جمال” بناحية “شيراوا”، بالإضافة لاستهدافات أخرى نفذت على منطقة “الشهباء” بريف عفرين.



وأكدت المصادر على أن الاستهدافات التركية المكثفة أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأشارت المصادر إلى أن إحدى القذائف كادت أن تسبب بكارثة، حيث سقطت بالقرب من محطة وقود على الطريق الدولي حلب – عفرين.



ويعتقد أن اعتداءات الاحتلال التركي تأتي رداً على تكرر الاستهدافات المنفذة من قبل ما تسمى بـ “قوات تحرير عفرين” التي تستهدف النقاط التابعة للاحتلال التركي.



يشار إلى أن ما تسمى بـ “قوات تحرير عفرين” أعلنت مؤخراً مسؤوليتها عن مقتل /12/ عنصراً من الاحتلال التركي وجرح /7/ آخرين، في عمليات نفذتها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الحالي.