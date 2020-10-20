الاحتلال التركي يستهدف مناطق المدنيين في ريف الرقة بسلاح المدفعية

استهدفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها مناطق المدنيين في ريف الرقة الشمالي بسلاح المدفعية.



ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية تأكيدها أن قوات الاحتلال التركي أطلقت عدة قذائف مدفعية عند أطراف بلدة عين عيسى في أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بأضرار مادية في المكان.



وبينت المصادر أنه ينتشر بين المدنيين حالة من الذعر والهلع في القرى والبلدات القريبة من مناطق انتشار المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي وعلى الحدود مع تركيا بسبب القصف العنيف والمتكرر بالصواريخ والمدفعية للتجمعات السكانية واستهداف الفلاحين في أراضيهم والسيارات الخاصة والآليات الزراعية.



وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في مناطق شمالي سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية.