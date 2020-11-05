الاحتلال التركي يختطف عائلة في ريف الحسكة

اختطفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها عائلة من أهالي بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



وأكدت مصادر أهلية على أن العائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تم اختطافها أمس الأربعاء، من قرية ليلان الواقعة غرب بلدة تل تمر بمحاذاة الطريق الدولية المعروفة بـM4 قبل عدة أيام، من قبل قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها.



وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال التركي والمسلحين التابعين له، داهموا حينها القرية في ساعات الصباح واختطفوا العائلة المؤلفة من رجل وامرأة وابنتهم الصغيرة، ونقلوهم إلى جهة مجهولة.



وتعمد قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة له إلى انتهاك حقوق المدنيين والتضييق عليهم باستمرار في المناطق التي يحتلونها.