الاحتلال التركي يجدد اعتداءاته على قرى في ريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها مساء أمس اعتداءاتها بالقذائف على عدد من القرى في ريف الرقة الشمالي.



وذكرت وكالة “سانا” أن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له استهدفوا بقذائف المدفعية قريتي الهوشان والخالدية التابعتين لبلدة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.



ولفتت الوكالة إلى أن “الاعتداءات طالت أيضاً قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي وتسببت بوقوع أضرار مادية”.



وسقطت أول أمس عدة قذائف صاروخية ومدفعية على الأحياء السكنية في قرى مرعناز والمالكية وشوارغة شمال مدينة حلب مصدرها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بين المدنيين.



وفي الثامن من الشهر الجاري اعتدت قوات الاحتلال التركي على قرى المدنيين في مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بسلاح المدفعية الثقيلة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان.



وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في شمال سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلاله