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الاحتلال التركي يبدأ تفكيك نقطة مراقبة "الصرمان"

بدأ الاحتلال التركي يوم أمس السبت 12/12/2020 بتفكيك نقطة مراقبته المحاصرة من الجيش السوري في قرية "الصرمان" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وهي الرابعة التي يفككها في إدلب والتاسعة في منطقة "خفض التصعيد".

وأفادت مصادر محلية في مدينة معرة النعمان، حيث تقع الصرمان إلى الجنوب الشرقي منها، أن نقطة مراقبة الجيش التركي قرب القرية شرعت مساء أمس السبت بتفكيك أبراج المراقبة في محيطها والمعدات اللوجستية داخلها تمهيداً للانسحاب منها على غرار باقي النقاط الواقعة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية في "خفض التصعيد".

وتوقعت المصادر أن تستقدم القوات التركية اليوم شاحنات لنقل معدات نقطة الصرمان على أن تنهي انسحابها منها نهاية الأسبوع الجاري، كما توقعت بأن تنقل معدات النقطة وأسلحتها الثقيلة إلى نقاط المراقبة التي أنشأت حديثاً في جبل الزاوية جنوب طريق عام حلب اللاذقية أو ما يعرف بطريق "M4" على خطوط التماس مع الجيش السوري.