الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي

لليوم الثاني على التوالي قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية والصاروخية بلدة تلمنس المحررة بريف إدلب الجنوبي.



وأطلقت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) عدداً من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت في بلدة تلمنس ومحيطها في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وخلفت أضراراً في بساتين الزيتون وبنى تحتية لمنشآت زراعية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس أن إرهابيي جبهة النصرة المنتشرين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يقومون بعمليات لنقل مجموعات من الإرهابيين ومدرعات إلى قريتي مجدليا في ناحية أريحا وسان في ناحية سراقب بريف إدلب الجنوبي لتنفيذ اعتداءات على نقاط الجيش العربي السوري والمناطق الآمنة.