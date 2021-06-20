مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
الاستخبارات الأمريكية: قيادتنا تسعى إلى تطوير قوة مشتركة مع روسيا في سوريا
دمشق.. التطبيع مع إسرائيل محرّم رسمياً وشعبياً
قوات الإحتلال الأمريكي تهرب دفعة جديدة من القمح العراق

الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين، السبت، بالقذائف الصاروخية على قرية “مرعناز” ومدينة “تل رفعت” في شمالي حلب، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والحقول الزراعية، وفقاً لوكالة “سانا”.

وفي الثامن من حزيران الجاري، اندلعت الحرائق في مساحات واسعة ضمن الحقول المزروعة بالقمح والشعير في محيط مدينة “تل رفعت”، نتيجة استهدافها بشكل متعمد بالقذائف المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين.

وفي الثامن من نيسان الماضي، قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية نحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية على منازل الأهالي في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين، كما طال القصف قرى “جلبل ودير جمال وكشتعار وكفرنايا والشيخ هلال بالريف الشمالي”.