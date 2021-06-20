الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين، السبت، بالقذائف الصاروخية على قرية “مرعناز” ومدينة “تل رفعت” في شمالي حلب، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والحقول الزراعية، وفقاً لوكالة “سانا”.



وفي الثامن من حزيران الجاري، اندلعت الحرائق في مساحات واسعة ضمن الحقول المزروعة بالقمح والشعير في محيط مدينة “تل رفعت”، نتيجة استهدافها بشكل متعمد بالقذائف المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين.



وفي الثامن من نيسان الماضي، قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية نحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية على منازل الأهالي في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين، كما طال القصف قرى “جلبل ودير جمال وكشتعار وكفرنايا والشيخ هلال بالريف الشمالي”.