الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على محيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالقذائف على قرى في محيط ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي يمارسها الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين شنوا عدوانا بالقذائف المدفعية والصاروخية على قرى عنيق الهوى والمناخ وتل وز في محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وبينت المصادر أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم كما أدى إلى تهجير عدد من الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها ومناطقها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.



واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أول أمس بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية على مدرستي الكوزلية وتل الورد بريف تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بالمدرستين وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي.





سانا