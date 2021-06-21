الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على أطراف تل رفعت وقرية عين دقنة بريف حلب الشمالي

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على المنازل في أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة بريف حلب الشمالي انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها في المنطقة.



وذكرت مصادر محلية أن عدداً من القذائف الصاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي بريف حلب سقطت على المنازل السكنية في أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة بالريف الشمالي لحلب ما تسبب بوقوع دمار في المنازل وتخريب بعض الممتلكات.



واعتدت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تابعة له أمس الأول بعدد من القذائف الصاروخية على قرية مرعناز ومدينة تل رفعت ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والحقول الزراعية.



وتستهدف قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له المنتشرة في مناطق عفرين بشكل متكرر قرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.



