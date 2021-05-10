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الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعليق تدريباته مؤقتا

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه سيعلق تدريبا رئيسيا مؤقتا للتركيز على احتياجات عملياته.

وكان الجيش الإسرائيلي، بدأ أمس الأحد، إجراء أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرا من حرب شاملة على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

لكن في أعقاب تقييم للوضع، قرر رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي تعليق التدريبات لليوم التالي وأصدر تعليمات للقوات "بتركيز كل الجهود على الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد"، بحسب بيان عسكري.

ويأتي ذلك، على خلفية التوتر الذي تعيشه مدينة القدس، حيث تجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بوقت سابق اليوم الاثنين، مساندته لأفراد الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع الصراع الدائر في القدس.

 



المصدر: رويترز 