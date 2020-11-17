الاحتلال الأمريكي يُخرج من الأراضي السورية خلال يوم واحد أكثر من 100 صهريج نفط

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 100 صهريج محمل بالنفط المسروق من مناطق شرق الفرات السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.



ونقلت وكالة “سانا”عن مصادر أهلية في القامشلي أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت اليوم الثلاثاء، رتلاً مؤلفاً من 70 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق عبر طريق محطة حمزة بيك الحدودية مع العراق.



ولفتت المصادر إلى أن رتلاً آخراً مؤلفاً من 50 صهريجاً تابع لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من بلدة رميلان محملاً بالنفط المسروق من الآبار التي يحتلها في سورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.



يشار على أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمد باستمرار إلى سرقة النفط السوري وإخراجه من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، وذلك بعد احتلالها بمساندة قوات الاحتلال الأمريكي لأهم حقول النفط السورية شرقي الفرات السوري.