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الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً بريف دير الزور ويختطف عدداً من المدنيين

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية  أن طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت خلال مداهمتها البلدة عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونفذت قوة مشاة للاحتلال الأمريكي في الرابع عشر من الشهر الجاري إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.