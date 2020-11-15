الاحتلال الأمريكي يفرض طوقاً أمنياً على طرق رئيسية في دير الزور

فرضت قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” التي تدعمها طوقاً أمنياً على طرقات رئيسية وفرعية في بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي، فيما تستمر عمليات استهداف عناصر “قسد” في تلك المناطق.



وأكدت مصادر أهلية في ريف دير الزور في الحسكة مقتل سعيد الأحمد الياسين أحد عناصر ميليشيا “قسد” سابقاً، جراء قيام مجهولون يستقلون دراجة نارية ظهر أمس السبت بإطلاق النار عليه بالقرب من مفرق قرية الحصية في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.



وفي سياق متصل قالت مصادر أهلية إن جيش الاحتلال الأمريكي نشر أمس السبت، عدد من مدرعاته العسكرية على الطرقات الرئيسية والفرعية للبلدة، حيث فرض طوقاً أمنياً حول البلدة، لتبدأ حملة مداهمات وسلسلة اعتقالات بحق السكان، وذلك بمساندة مسلحين من ميليشيا “قسد”.



ويعمد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” إلى تكثيف عملياتهم العسكرية، في المناطق والبلدات التي شهدت انتفاضة شعبية عشائرية ضد تواجده غير الشرعي في الفترة الماضية، حيث قامت باعتقال عدد كبير من أبناء العشائر العربية المنتفضة.



وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي على مناطق شرقي الفرات السوري، بطريقة غير شرعية ويشدد المدنيون في تلك المنطقة على رغبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم ويعلنون عن استعدادهم للبدء بمقاومة شعبية ضد هذا الوجود غير الشرعي.