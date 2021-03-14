الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق

أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي أمس السبت، على سرقة كمية جديدة من القمح عبر شاحنات من صوامع تل علو بريف الحسكة الشرقي.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية أن “عشر شاحنات محملة بالقمح من صوامع قرية تل علو بدأت بالخروج تباعاً في تمام الساعة الثانية بعد ظهر السبت باتجاه معبر الوليد غير الشرعي بحراسة من مجموعات تابعة ل “قسد” لتهريبها إلى شمال العراق وبيعها”.



وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين كميات كبيرة من القمح من صوامع تل علو عبر أكثر من 112 شاحنة وأخرجتها إلى شمال العراق.