الاحتلال الأمريكي يسحب ما يقارب 50 جندي من مناطق شرقي سورية

سحب جيش الاحتلال الأمريكي ما يقارب 50 جندياً من جنوده من مناطق شرقي سورية إلى إقليم شمالي العراق.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر أهلية في الحسكة أن جيش الاحتلال الأمريكي نقل أمس السبت، عدد من العربات العسكرية مع ما يقارب 50 جندياً من قاعدته غير الشرعية في ريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى إقليم شمالي العراق، للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين.



ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار تقارير إعلامية تُفيد بأن الإدارة الأمريكية الحالية تنوي سحب جنودها المتواجدين في شرقي سورية، خصوصاً بعد التغيرات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت وزير الدفاع مارك أسبر، وتعين كريستوفر ميلر بدلاً عنه، والذي قام هو الآخر بإجراء تغييرات في القادة العسكريين ومنها تعين الكولونيل دوغلاس ماكريغور، المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سورية، بمنصب المستشار الأول للبنتاغون.



وفي الوقت ذاته، اعترف الديبلوماسي الأمريكي الذي كان يشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، بأن التعداد الفعلي لقوات الولايات المتحدة في شمال شرقي سورية أكبر بكثير من 200 عسكري وافق الرئيس دونالد ترامب على إبقائهم هناك عام 2019.



ويتعرض الوجود الأمريكي غير الشرعي شرقي الفرات لرفض من الشعب والدولة السورية، حيث تعرض وجودهم للكثير من الاستهدافات والوقفات الاحتجاجية، كما تؤكد الدولة السورية على عدم شرعية الوجود الأمريكي على أراضيها وعلى إصرارها للقضاء على هذا الوجود.