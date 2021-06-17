الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالأسلحة والذخائر ومواد لوجيستية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها بريف الحسكة.



وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أن رتلاً مؤلفاً من 55 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وبرادات وناقلات تحمل صناديق بأحجام كبيرة مغلفة دخل الأراضي السورية قادماً من العراق واتجه إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة.



وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الرابع عشر من الشهر الجاري 33 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية وآليات قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها في الجزيرة السورية.



وخلال الأشهر القليلة الماضية أدخل الاحتلال الأمريكي آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجوده غير الشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.



