الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً مؤلفاً من 55 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وبرادات وناقلات تحمل صناديق بأحجام كبيرة مغلفة، قادمةً من العراق عبر معبر “الوليد” الغير شرعي واتجه إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة، بحسب صحيفة “الفرات”.



وفي الـ 14 من الشهر الجاري، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 33 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية وآليات قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي، لدعم وجودها الغير الشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.



وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 24 من أيار 2021، 86 آلية من شمال العراق إلى الحسكة عبر معبر “الوليد” غير الشرعي، تتألف من “صهاريج وعربات قتالية وشاحنات محملة بعتاد عسكري ومعدات ومواد لوجستية ومنها فارغة”، إضافة إلى آليات مدرعة من بينها عربات “همر” وأدخلتها إلى مطار “خراب الجير” الذي حولته قوات الاحتلال إلى قاعدة غير شرعية في منطقة “اليعربية” بريف الحسكة.