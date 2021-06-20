مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
الاستخبارات الأمريكية: قيادتنا تسعى إلى تطوير قوة مشتركة مع روسيا في سوريا
دمشق.. التطبيع مع إسرائيل محرّم رسمياً وشعبياً
قوات الإحتلال الأمريكي تهرب دفعة جديدة من القمح العراق

الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً مؤلفاً من 55 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وبرادات وناقلات تحمل صناديق بأحجام كبيرة مغلفة، قادمةً من العراق عبر معبر “الوليد” الغير شرعي واتجه إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة، بحسب صحيفة “الفرات”.

وفي الـ 14 من الشهر الجاري، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 33 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية وآليات قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي، لدعم وجودها الغير الشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 24 من أيار 2021، 86 آلية من شمال العراق إلى الحسكة عبر معبر “الوليد” غير الشرعي، تتألف من “صهاريج وعربات قتالية وشاحنات محملة بعتاد عسكري ومعدات ومواد لوجستية ومنها فارغة”، إضافة إلى آليات مدرعة من بينها عربات “همر” وأدخلتها إلى مطار “خراب الجير” الذي حولته قوات الاحتلال إلى قاعدة غير شرعية في منطقة “اليعربية” بريف الحسكة.