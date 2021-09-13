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الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة.

وذكرت مصادر من قرية السويدية في ريف اليعربية  أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه الى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية عشرات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

 


سانا