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الاحتلال الأمريكي يدخل رتلين محملين بالمعدات اللوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

أدخل الاحتلال الأمريكي بعد ظهر أمس رتلين مؤلفين من 60 آلية دخلت من الأراضي العراقية وهي محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية، في استمرار واضح لانتهاكه السيادة السورية.

حيث قامت قوات الاحتلال الأمريكي، بإدخال رتلين محملين بمعدات عسكرية ومواد لوجستية لدعم قواعدها العسكرية غير الشرعية في الأراضي السورية.وتضمن الرتل الأول 40 آلية بينها شاحنات محملة ومغطاة وبرادات وناقلات تحمل حاويات مغلفة ويرافق الرتل عدد من آليات ميليشيا “قسد” واتجه إلى مدينة رميلان، فيما تضمن الرتل الثاني 20 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات اتجهت أيضاً إلى مدينة رميلان.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

 


سانا