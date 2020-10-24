الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تهريب النفط السوري إلى العراق حيث أخرجت مساء أمس رتلاً جديداً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن رتلاً مؤلفاً من 40 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق خرج مساء أمس من مدينة رميلان متجهاً إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي.



وأشارت المصادر إلى أن مدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي وعدداً من سيارات الحراسة التابعة لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً رافقوا الرتل إلى معبر الوليد.



وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من 58 آلية تضم صهاريج محملة بالنفط وشاحنات مغلقة ترافقها سيارات رباعية الدفع تابعة لميليشيا “قسد”.



وفي العاشر من الشهر الجاري أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التوتر في مناطق شرق الفرات السوري بعد إعلان عدد من العشائر السورية عن بدء المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال الأمريكي و”قسد” المدعومة منه بسبب انتهاكاتهم المتواصلة وسرقة النفط السوري.