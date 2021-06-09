الاحتلال الأمريكي يخرج 20 شاحنة محملة بالقمح إلى شمال العراق

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة الثروات السورية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أخرجت 20 شاحنة محملة بالقمح من ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.



ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن “رتلا مؤلفا من 20 شاحنة محملة بالقمح غادرت مساء أمس الأراضي السورية باتجاه شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.



وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” حيث أخرجت خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات والصهاريج إلى شمال العراق لبيعها في تركيا وغيرها لتمويل قواعد احتلالها وتسليح المجموعات المسلحة التي تدعمها في المنطقة.