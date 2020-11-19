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الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من الآليات من الأراضي السورية إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً جديداً يضم آليات وصهاريج من قواعدها غير الشرعية المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة “سانا” أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت صباح اليوم رتلاً مؤلفاً من 30 آلية وصهاريج وبرادات إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي من منطقة تل حميس.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مؤلفاً من 60 شاحنة تقل معدات وأسلحة وعدداً من صهاريج النفط والبرادات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد.

ويوم أمس أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 100 صهريج محمل بالنفط المسروق من مناطق شرق الفرات السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وتسيطر القوات الأمريكية و”قسد” على معظم حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتؤكد الدولة السورية أن الولايات المتحدة تعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.