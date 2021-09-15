الشرق الأوسط والحرب الباردة بين واشنطن وبكين
الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في الكرملين
السيد نصر الله يعلن وصول باخرة النفط: ستُسلَّم إلى كل الفئات وهدفنا كسر السوق السوداء
الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة
مصدر عسكري: أنقرة فشلت في تطبيق اتفاقها مع موسكو في إدلب والجيش السوري يستعد
مسلحو درعا البلد يصلون إدلب بعد إطلاق سراحهم من قبل تركيا
بيدرسون يصف لقاءه مع المقداد بـ”الإيجابي” والأخير يحدد الخطوط الحمراء لبلاده
“قسد” تفرض حظر تجوال كلي بمناطق سيطرتها في دير الزور
الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
وزير النفط: خط الغاز العربي جاهز في سورية
استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف سلمية الشمالي الشرقي
مقتل وجرح جنود أتراك بانفجار في إدلب
سوريا ستحصل على الغاز و الكهرباء مقابل تسهيل وصلهما إلى لبنان
بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية

الاحتلال الأمريكي يخرج دفعة جديدة من النفط السوري المسروق قواعده شمال العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وناقلات على متنها عدة مدافع وسيارات عسكرية وعدد من السيارات العسكرية “همر” تابعة لقوات الاحتلال غادرت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت عدداً من جنود الاحتلال واتجهت بهم إلى الأراضي العراقية.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.