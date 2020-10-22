الاتصالات: ١ ميغا هو الحد الادنى لاشتراك سرعة الانترنت

عممت الشركة السورية للاتصالات على جميع مزودات خدمة الإنترنت بضرورة تنفيذ التعليمات الجديدة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى لسرعة البوابات لتكون 1 ميغا بدلاً من 512 لمشتركي التراسل والمزودات الخاصة.



وطالبت الشركة بكتابها والذي يحمل الرقم 8645 التعميم على المشتركين والزبائن بضرورة رفع السرعة إلى 1 ميغا عند قيامهم ببعض الإجراءات المتعلقة بالخط الهاتفي والبوابة (التنازل- إبدال- نقل).



يذكر أن الشركة السورية للاتصالات قد عممت سابقاً بكتابها رقم 395 تاريخ 4/2/2020 المتضمن إيقاف الاشتراكات الجديدة بسرعة 512 KB/s.