الاتحاد الوطني لطلبة سورية : التأمين الصحي للطلاب إختياري وليس إلزاميبين

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية فايز اسطفان أن تقديم خدمات التأمين الصحي للطلاب أن التأمين سيكون إختياري وليس إلزامي للطلاب ولكافة الجامعات السورية، بما فيها الجامعات الحكومية والخاصة بكافة أنواعها والسورية الإفتراضية وكافة أنماط التعليم.



والشرط الوحيد للحصول على التأمين الصحي الطلابي هو أن يكون طالب جامعة بصرف النظر إن كان جديد أو قديم، ويمكن للطلاب المقبولين في الجامعات هذه السنة التسجيل على التأمين الصحي الطلابي.



و سيتمكن الطالب من الإستفادة من البرامج عن طريق منصة إلكترونية ستكون مجهزة، بحيث يدخل عليها ويقوم بتعبئة المعلومات المطلوبة، وسيتم تزويد الطالب بنسخة إلكترونية أو بطاقة إلكترونية للتأمين الصحي يمكن إبرازها عند الإستخدام.



وسيتم توفير عدة خيارات لدفع الرسوم عن طريق بنوك سيتم الإعلان عنها أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويمكن للطالب إختيار البرنامج التأميني الذي يناسبه الذي سيغطي التأمين الحوادث أو داخل المشفى أو بالعيادات الخاصة وحتى بالصيدليات.



و ستتوفر معلومات ما يشمله التأمين وما يقوم بتغطيته بداخل المنصة الإلكترونية.



ولم يتم وضع الأسعار الواجب دفعها للتأمين الصحي، ولكن ستكون الرسوم أو المبالغ مناسبة للطلاب، وهناك دراسة مع البنوك لإتاحة تقسيط المبلغ الواجب دفعه مقابل البرنامج، وسيكون المبلغ صغير مقارنة بالخدمات المقدمة.



حالياً لا يمكن للطالب أن يؤمن عائلته والعقد الذي وقعناه مع السورية للتأمين يمنح التأمين للطالب الجامعي فقط، ومن الممكن مستقبلاً أن يستطيع الطالب تأمين أهله.





نينار اف ام