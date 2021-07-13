الاحتلال الأمريكي يدخل 48 آلية محملة بأسلحة وذخائر من الأراضي العراقية إلى قواعده بريف الحسكة
الحكومة ترفع أسعار المواد العلفية
زوج صحافيّة تركيّة مشهورة مسؤول عن سرقة مدن حلب الصناعيّة
تحرير الدين من السياسة وإغلاق سقيفة بني ساعدة
استهداف جديد لقاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور
مسؤولون في “قسد”: المعطيات تشير إلى لا استمرارية للوجود الأمريكي في سوريا
مرسوم بزيادة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً
دوي انفجار في قاعدة الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي
رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة وربطة الخبز إلى 200 ليرة
العقوبات على دمشق: ورقة المساومة الأولى أمريكياً
لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترى فيه انتهاكا لسيادتها
اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لـ 6 أشهر

أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، قراراً رسمياً بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 7 سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.

وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25/ حزيران/ يونيو الماضي.

كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 تموز/ يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي آذار / مارس عام 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ "التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، وتمديد القيود كل 6 أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.