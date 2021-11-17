الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 700 ألف يورو لتقديم مساعدات عاجلة إلى المهاجرين عند حدود بيلاروس

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه خصص 700 ألف يورو لتقديم مساعدات عاجلة إلى المهاجرين من الشرق الأوسط العالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا.



وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن 200 ألف يورو من هذا المبلغ تم تخصيصها إلى اللجنة البيلاروسية للصليب الأحمر التي ستعمل على توزيع المساعدات الإنسانية بين المهاجرين.



وأما بخصوص الأموال المتبقية، فأكد البيان أن المفوضية كانت قد أمنتها ولا تزال على تواصل مع الوكالات الإغاثية الدولية بحثا عن سبل لاستخدام هذه الأموال بغية مساعدة المهاجرين.



ولا يزال آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس وبولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.





المصدر: "تاس"