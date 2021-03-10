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الاتحاد الأوربي: لا تراجع عن فرض عقوبات على دمشق

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، أنه لا تراجع عن فرض عقوبات على دمشق حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي.

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات “ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على سوريا حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي”.

وأضاف بوريل: أن “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والسلطات السورية لا تتجاوب مع هذه الحلول”.

وأشار بوريل إلى أن “الصراع في سوريا دام 10 سنوات، والحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي ويجب أن نزيد من الضغط”.

كما أشار بوريل في وقت سابق، إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف المدنيين، ولا توجد أي عقوبات على أي مجال طبي أو إنساني أو صحي”، مضيفا: “تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة الإعمار لا يمكن إلا بإيقاف استخدام العنف ضد الشعب وتغيير الطريقة، التي يتصرف بها المسؤولون السوريون”.

 



وكالات