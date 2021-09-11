الإمارات تلغي شرط تصريح العودة للقادمين من سورية

أصدرت مديرية الشؤون التجارية والتسويق في الخطوط الجوية السورية، تعميماً بتاريخ 7 /9 /2021 إلى رؤساء الفروع والمراكز الداخلية ومكاتب المبيعات والسياحة والسفر في دمشق، تُبين فيه أنه لا حاجة للركاب المسافرين من سورية إلى الإمارات، الحصول على موافقة مسبقة للعودة من هيئة الهوية والجنسية (GDRFA) في دولة الامارات، وذلك بناءً على كتاب وارد من الممثل التجاري في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 6 /9 /2021 .



ويأتي هذا الإجراء، بعد شهرين من صدور تعميم سابق من قبل الخطوط الجوية السورية بتاريخ 8 /7 /2021، شددت فيه على عدم إجراء أي حجز أو إصدار أي تذكرة من دمشق إلى الإمارات دون وجود نسخة عن تصريح العودة لدى المسافر، كما أكدت في تعميمها أنه يجب على الركاب المقيمين والمغادرين إلى الإمارات اصطحاب نسخة عن تصريح العودة، ليتم تدقيقها في مطار دمشق الدولي قبل المغادرة .



يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي كانت قد أصدرت سابقاً، تعليمات تتعلق بإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد والسفر الآمن إلى دولة الإمارات، واشترطت حينها على الركاب حاملي الإقامة، الحصول على تصريح عودة مقيم خارج الدولة .





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