الإعلام عبري: العائلة الحاكمة في أبوظبي تستعد لشراء أسهم في فريق كرة قدم “إسرائيلي”

في سياق عملية التطبيع القائمة بين الكيان الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة، كشف تلفزيون “i24news” العبري، أن رجال أعمال إماراتيين يعتزمون الاستثمار بفريق “بيتار أورشليم” الإسرائيلي.



ووفق ما نقل التلفزيون الإسرائيلي قال المتحدث باسم فريق “بيتار أورشليم” أن بعثة من النادي “الإسرائيلي” ستقوم بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري لتوقيع اتفاق بيع أسهم من النادي لمستثمرين، هم رجال أعمال من العائلة الحاكمة الاماراتية.



وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن هذه “الخطوة التاريخية” وفقا لتصريحات المتحدث باسم النادي.



وكان رئيس بلدية أورشليم القدس، موشيه ليئون، قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي هاتفياً مع الشيخ حمد بن خليفة من دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب اقتراحه باقتناء مجموعة فريق “بيتار أورشليم” بكرة القدم، وتحدث أيضاً مع مالك المجموعة، موشيه حوغيغ.



وقد أكد حوغيغ بأنه تلقى عرضاً رسمياً من الشيخ حمد بن خليفة لشراء 49% من أسهم النادي الإسرائيلي.



في حين كشفت قناة “كان” عن توقيع موشيه حوغيغ، مالك فريق بيتار أورشليم القدس لكرة القدم، اتفاقية مع شركة دولية في دبي تمهيداً لتمثيل النادي الرياضي في صفقة متوقعة لبيع أسهمه لمندوبين عن العائلة الحاكمة في أبو ظبي.