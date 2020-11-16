قوات الاحتلال الأمريكي تخرج من سورية رتلاُ من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق
زحمة لاعبين كبار في تل تمر.. سوريون وأميركيون وروس
الخارجية السورية تنعي وزيرها المخضرم وليد المعلم
الاحتلال الأمريكي يفرض طوقاً أمنياً على طرق رئيسية في دير الزور
الاحتلال الأمريكي يسحب ما يقارب 50 جندي من مناطق شرقي سورية
مسؤول أمني لبناني رفيع يزور سوريا بإشارة أمريكية
هل سنشهد عملية تفاوضية كبرى مع دمشق عرابها بايدن؟
اغتيال 3 من عناصر من الجيش في درعا
ما هو العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا؟
وزير الدفاع الأمريكي : حان وقت عودة جنودنا إلى الوطن
نفّذتها طائرة مجهولة الهوية.. غارة جوية “وهمية” في سماء منبج شرق حلب
استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور
مسلحو الاحتلال التركي يستولون على المزيد من الأراضي الزراعية في شمال الحسكة
بايدن في سوريا والتعاطي مع الأسد.. إقرأوا في كتب أوباما

الإعلام العبري يتحدث عن اجتماع مرتقب بين “إسرائيل” والبحرين والولايات المتحدة في القدس المحتلة

بالتزامن مع اتفاقيات التطبيع التي تمت بين عدد من الدول الخليجية والكيان الإسرائيلي، كشف إعلام العدو الإسرائيلي، عن اجتماع قمة سيعقد بين “إسرائيل” والبحرين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لموقع “i24” التابع للكيان الإسرائيلي، فإن الاجتماع سيشارك فيه “رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني”.

وذكر الموقع أن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي غابي أشكنازي سيدعى أيضاً للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.

ونقل الموقع المذكور عن مسؤولين “إسرائيليين” قولهم: “تم بذل جهد كبير لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البحرين وإسرائيل.. والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي”، لافتين إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوقيع على اتفاقيات إضافية، حيث من المتوقع في ختام الاجتماع الثلاثي، القيام بتصريحات لوسائل الإعلام”.

ولفتت وسائل إعلام “إسرائيلية”، إلى أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً لمراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين “إسرائيل والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة”.

وسيصل الوفد البحريني إلى الأراضي المحتلة، الأربعاء، حيث سيضم الوفد أيضاً وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ومن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد البحريني “افتتاح سفارتين في القدس والمنامة”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام العدو.

وكان وزير خارجية الكيان الإسرائيلي غابي أشكنازي، قد بعث برسالة إلى نظيره البحريني بطلب رسمي “لفتح سفارة إسرائيلية في المنامة”، وحتى الآن لم يرد أي رد رسمي من المنامة، وسط توقعات بأن يتم ذلك خلال الزيارة.

يذكر أن عدد من الدول وخاصة الخليجية سارعت بالفترة الأخيرة، للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حتى أن السودان أعلن عن موافقته على التطبيع، وبذلك يصبح السودانهو خامس بلد عربي يوقع اتفاقاً للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حيث أن كل من الإمارات والبحرين وقّعا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أيلول الفائت، وذلك بمراسم بالبيت الأبيض في واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفود الإمارات والبحرين والكيان الإسرائيلي.