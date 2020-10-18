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الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "مفاجآت" حول إصابة ترامب..!

ذكر الصحافي الإسرائيلي "عميت سيغال"، أنه "يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية اليميني بنيامين نتنياهو، كان يُفضل أن يُصاب هو بكورونا، بدلاً من ترامب"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال.

سيغال وهو مراسل في "القناة 12" الإسرائيلية، أكد في مقالٍ له، أن نتنياهو، لخّص رأيه بإصابة ترامب بكورونا بكلمة واحدة، وهي "كارثة ومصيبة بالنسبة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا، منعت إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وخمس دول عربية".

وشدد سيغال، في المقال الذي نُشر في مُلحق صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة، على أن "مرض ترامب أحبط مفاجأة تشرين الأول" على حد وصفه، لافتاً إلى أنها "سلسلة دراماتيكية وسريعة، من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل و5 دول عربية، كان من المفترض أن تخرج إلى حيز التنفيذ، لولا مرض ترامب".

وتابع: "واحدة من هذه الدول على الأقل تعتبر مفاجأة صادمة"، ولم يأت سيغال على ذكر هذه الدول. 

ورأى سيغال أن "نتنياهو أهمل تفشي كورونا في إسرائيل، وركّز جهوده على المسار الدبلوماسي الذي تقوده واشنطن، للتوفيق بين إسرائيل ودول عربية، ظناً منه بأن اتفاقه مع دول عربية أخرى، سيُغطي على فشله في كورونا، لكن مرض ترامب دمّر المخططات".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أبرم اتفاقيات تطبيع مع كل من البحرين والإمارات في واشنطن، وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس، بأغلبية أعضائه عليها.