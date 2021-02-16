الإسكان تمدد فترة الاكتتاب على شقق السكن البديل لمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية، على مساكن بديلة لمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، اعتباراً من مطلع آذار 2021 وحتى نهايته.



ودعت مؤسسة الإسكان الشاغلين المستحقين للسكن البديل إلى استكمال إجراءات الاكتتاب، وتسديد الدفعة النقدية الأولى وفق المواعيد المحددة لهم.



وبدأ الاكتتاب على شقق السكن البديل (البالغ عددها 5,516 شقة) للمنطقتين التنظيميتين في 18 تشرين الأول 2020، واستمر حتى 14 كانون الثاني 2021، وتم تحديد قيمة الدفعة النقدية الأولى والقسط الشهري حسب كل فئة والمساحة المستحقة.



ومؤخراً، بدأت محافظة دمشق بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان العمل في أبراج السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، وتم تسليم المؤسسة 6 مقاسم لتباشر في تنفيذها.



وصدر المرسوم 66 في الشهر التاسع من 2012، بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق هي خلف الرازي – كفرسوسة، والمتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى “ماروتا سيتي” والثانية “باسيليا سيتي”.



ويحصل المالك والشاغل للمنطقة المخالفة التي صدر قرار بتنظيمها على أسهم في المنطقة بعد تنظيمها، إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكاً دون إشغال فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.



وينتظر أهالي المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا) السكن البديل منذ 2016، حيث كانت الخطة تقتضي تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام من صدور المرسوم، قبل أن تصبح المدة 4 أعوام من تاريخ الإخلاء، ويكون المنزل البديل بسعر الكلفة وبالتقسيط.



ولحين تأمين السكن البديل، يحصل من يملك مستندات تثبت قانونية إشغاله، على بدل إيجار بنسبة 5% سنوياً من قيمة الوحدة السكنية التي كان يشغلها، لكن بعض الأهالي يعتبر التعويض قليل ولا يمكّنه من الاستئجار وفق الأسعار الرائجة حالياً.



وتبلغ مساحة “ماروتا سيتي” نحو 214 هكتاراً تشمل مناطق من كفرسوسة والمزة، وتضم 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً، و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً، فيما تصل مساحة “باسيليا سيتي” إلى 900 هكتار بما يعادل 9 ملايين متر مربع، ويبلغ عدد عقاراته 4 آلاف عقار، ويمتد من جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين.