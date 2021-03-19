الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين

دعت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا كافة الأطراف السورية لتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين"وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية"، ليكون ذلك مدخلا لحل الأزمة السورية.



وجاء في بيان الإدارة الذاتية، أمس الخميس، نشرته على صفحتها في الفيسبوك: "ندعو الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تحقق في الجرائم التي ارتكبها وترتكبها تركيا وفصائلها المرتزقة في منطقة عفرين، والكشف عن مصير أكثر من سبعة آلاف مدني مختفي قسريا، وأن تعمل على عودة آمنة لسكانها الأصليين وتعويضهم، وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال".



وتابع البيان: "انطلاقا من إيماننا بوحدة الأراضي السورية والتزامنا التام بصون وحدة البلاد وتحريرها من كافة أشكال الاحتلالات، ننادي كافة الأطراف السورية أن توحيد قواها لإخراج جميع المحتلين، وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب، خدمةً لمصالحها التوسعية في المنطقة.. وليكون ذلك مدخلا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير، دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن 2254 وانقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام".





المصدر: الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا