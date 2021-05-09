الأمن اللبناني يلقي القبض على شخص أقدم على قتل لاجئ سوري

ألقى الأمن اللبناني القبض على (علاء هيثم كركبا) صباح الجمعة في بلدة علي النهري أقدم على قتل لاجئ سوري على طريق بلدة جنتا وعلي النهري بسبب خلاف مادي.



وقالت وسائل إعلام لبنانية إن دورية من قوى الأمن الداخلي اللبناني فرع المعلومات عثرت يوم الجمعة، على جثة السوري عمار محمد القطان على طريق بين بلدة جنتا وعلي النهري.



وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت بسبب خلاف مادي بين الضحية والقاتل.



يشار إلى أن العديد من السوريين يتعرضون لمضايقات عنصرية والبعض لقوا حتفهم بسبب اعتداءات عليهم.