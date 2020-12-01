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الأمم المتحدة: 233 ألف ضحية للصراع الدائر في اليمن خلال 5 سنوات

أفاد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 233 ألف شخص خلال الصراع الدائر في اليمن على مدار 5 سنوات.

وقالت المنظمة في بيان: "لقد أودى الصراع في اليمن حتى الآن بحياة 233 ألف شخص.. وهذا الرقم الكبير غير مقبول".

من جهة أخرى دعا رئيس "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"، أبهيجيت غوها، أطراف النزاع في اليمن إلى ضبط النفس "عقب التصعيد الأخير في انتهاكات وقف إطلاق النار في الحُديدة، المعلن عام 2018".

وقال غوها، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: "أُفيد خلال الأسبوع الماضي بوقوع غارات جوية واستخدام العبوات الناسفة والهجمات البّرية؛ إن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم الأطفال، مقلقة بشكل خاص".

وأضاف أن "الوقت حان لوقف إطلاق النار ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض".

 



 وكالات