الأمم المتحدة : حظر النقاب ينتهك حقوق الإنسان

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصويت سويسرا لقانون يحظر النقاب، معتبراً أن ذلك سيحد من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها وينتهك حقوق الإنسان.



وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: "إن سويسرا تنضم بذلك إلى عدد ضئيل من الدول التي تميز ضد المسلمات"، ووصفت الأمر بأنه "مؤسف للغاية".



وصوت نحو 51.2 في المائة من السويسريين يوم الأحد لصالح الحظر، الذي يستهدف النساء اللواتي يرتدين البرقع، الذي يغطي الجسم بالكامل، أو النقاب الذي يغطي الوجه.



وبينما ينطبق الحظر نظرياً على أغطية الوجه بشكل عام، فقد تم طرحه من قبل جماعة يمينية، وقامت الحكومة الاتحادية بحملة ضد الحظر، ويتم فرض حظر مماثل في كل من النمسا وهولندا وفرنسا.