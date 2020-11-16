الأمم المتحدة تعلن انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مؤكدة مواصلة المشاورات من خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت خلال أسبوع مخصص لبحث آلية اختيار شاغري المناصب وبحث إنهاء القضايا الخلافية.



ونقل موقع بوابة الوسط الليبية عن وليامز قولها في مؤتمر صحفي عقدته في تونس: “لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات” مشيرة إلى حدوث توافق على ثلاثة ملفات مهمة خلال الملتقى السياسي تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق.



وأشارت وليامز إلى أن البعثة الأممية ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها المشاركون في الملتقى السياسي.



وكانت وليامز أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق ينص على إجراء “انتخابات وطنية” العام المقبل.



وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق.