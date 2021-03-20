الأمم المتحدة تصدر تقريرها السنوي حول الدول الأكثر سعادة

أصدرت الأمم المتحدة التقرير السنوي للدول الأكثر سعادة وتعاسة حول العالم، واحتلت فنلندا المرتبة الأولى باعتبارها الدولة الاكثر سعادة عالمياً، وذلك للعام الرابع على التوالي، بعد بحث وتقييم سعادة المواطنين في 149 دولة وفقاً لعدة عوامل منها الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.



وبحسب موقع بي بي سي، احتلت فنلندا المركز الأول، تلتها كل من الدنمارك وسويسرا وآيسلندا وهولندا والنرويج والسويد ولوكسمبورج ونيوزيلاندا والنمسا.



في المقابل، تذيلت أفغانستان القائمة كأتعس الدول في العالم، ثم جاءت ليسوتو وبوتسوانا ورواندا وزيمبابوي على التوالي.