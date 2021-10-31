الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء انتخابات البرلمان الليبي في 24 كانون الأول

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس السبت، إنّ على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.



وأصدر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.



وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أعلن منذ أيام فتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر.



وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ 10 سنوات. والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقاً للسلام أسفرت أيضاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.