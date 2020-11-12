الأمم المتحدة تحذّر من "كارثة كبرى" في اليمن

أطلق مسؤولون أمميون تحذيرات من تفاقم الأزمة في اليمن الذي بات "يقترب من شفير المجاعة"، مع احتياج 80% من سكانه للمساعدة.



وخلال جلسة مجلس الأمن عبر الفيديو، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية ديفيد بيزلي: "نحن الآن في عد تنازلي لكارثة" مؤكّداً أنّ "أضواء التحذير تومض، وليس بالأصفر بل بالأحمر".



وتابع بيسلي "لتجنّب المجاعة نحن نحتاج إلى 2,6 مليار ​دولار​ للعام 2021"، و"يتعيّن علينا التحرّك الآن وإلا سيموت الناس".



وطالب بيسلي مجلس الأمن بـ"إعطاء الأمل للشعب اليمني. وعدم التخلّي عنه، اصغوا إلى التحذير قبل فوات الأوان".



بدوره أبدى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ​مارك لوكوك​ استياءه لغياب رؤية واضحة في اليمن. وقال لوكوك إنّ "اليمينيين لا يعانون من الجوع إنهم يتضوّرون جوعاً"، مذكّراً بأنّه سبق أن تمّ تجنيب البلاد المجاعة قبل عامين.

وبحسب دراسة أعدّها برنامج الأغذية العالمي، وتمّ نشرها خلال الجلسة، فإنّ عدد اليمينيين الذين يواجهون في العام 2020 انعداماً حاداً للأمن الغذائي 17 مليونا من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدّر بنحو 30 مليون نسمة.



ويشهد اليمن منذ عام 2014 حرباً بالوكالة، حيث تشنّ السعودية حملة عسكرية على أراضيه باسم "تحالف دعم الشرعية"، فيما تدعم إيران أطرافاً محسوبين عليها، وأدى الصراع إلى مقتل آلاف اليمنيين حسب منظمات إنسانية عدة.